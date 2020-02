Terapias espirituais: elas podem curar?

O passe é uma técninca de transmissão do fluido vital de uma pessoa para outra

Você já experimentou uma inexplicável sensação de bem-estar ao entrar em um determinado ambiente? Ou já encontrou alguém que te passou uma sensação de paz e tranquilidade? Se a resposta for sim, provavelmente já provou o poder da energia sutil. Uma espécie de vibração positiva difícil de conceituar, mas fácil de sentir. O que você talvez não saiba é que essa misteriosa força, também conhecida como energia cósmica, pode curar. Nos últimos anos, terapias espirituais, desenvolvidas por técnicas de ativação ou transmissão energética, passaram a integrar a chamada medicina complementar, que hoje é tema de estudo nos principais centros de pesquisa do mundo. Conheça algumas terapias:

Passes

Prática comum nas casas espíritas, o passe nada mais é do que a transmissão do fluido vital ou magnético de uma pessoa para outra. O psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira usa passes no tratamento de pacientes que sofrem de esclerose lateral amiotrófica (doença degenerativa para a qual ainda não existe cura). Segundo ele, a qualidade de vida não depende apenas de aspectos biológicos, sociais e psicológicos, mas também dos espirituais. “Quando uma pessoa está doente, ela fica descompensada energeticamente e, através do passe, consegue absorver o campo energético que lhe é transmitido por um doador, recuperando assim seu equilíbrio”, explica o psiquiatra.

Cirurgia espiritual

A exemplo do que ocorre com o passe, a cirurgia espiritual também envolve a transferência de energias sutis de um doador para um receptor. A diferença é que, nesse caso, os resultados, mais do que simples bem-estar e reequilíbrio, podem trazer a cura para doenças muito sérias, como o câncer. Os espíritas acreditam que toda doença é precedida de um estresse que debilita emocional, espiritual e fisicamente o ser humano. Assim, qualquer patologia pode ser tratada, mas a cura depende da disposição do paciente.

Johrei

Outra técnica de cura que também envolve a transmissão de energias é o johrei, terapia espiritual praticada e difundida pelos seguidores da Igreja Messiânica. O método foi criado pelo comerciante japonês Mokiti Okada, fundador da religião. Trata-se de um método de canalização e transfusão da energia vital do universo. Quem o aplica aprende a captar essa energia do ambiente e a transmiti-la aos outros. A terapia não serve apenas para restaurar a saúde, mas para colocar o receptor em contato com a felicidade, a prosperidade, a paz e a nobreza de sentimentos.

Frequência de brilho

Método terapêutico ainda pouco difundido no Brasil, as frequências de brilho, criadas pela terapeuta americana Christine Day, também visam restaurar a energia vital, eliminando dores e doenças. O paciente deita-se em uma maca enquanto o terapeuta toca seu corpo levemente, ativando pontos específicos, que despertam energeticamente as células, fazendo com que voltem a funcionar de maneira saudável. A técnica foi formulada por Christine em 1986, após curar-se de lúpus em estágio avançado. Seu método estimula a adoção de novos hábitos e pensamentos voltados para livrar o doente das emoções negativas. O tratamento é especialmente recomendado para quem tem problemas relacionados ao sistema nervoso, mas ainda não há pesquisas científicas que comprovem sua eficácia.