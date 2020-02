Tenha um jardim com borboletas

Borboletas gostam de flores amarelas

Foto: Getty Images

A primavera acaba de chegar e, com ela, a temporada das borboletas. Esses insetos coloridos não são apenas bonitos – sem eles, as plantas não conseguiriam espalhar mudas. Assim como as abelhas e os besouros que se alimentam de néctar, as borboletas levam nas patinhas o pólen que fertilizará outras flores. Isso permite que as plantas gerem novas sementes. Não é preciso ter um grande jardim para atrair borboletas, basta conhecer os truques básicos. Confira:



Cultive flores cor de sol

Ao compor seu minijardim, invista em flores que tenham as tonalidades do sol – amarelo, vermelho e laranja. As plantas preferidas das borboletas são vinca, cravina, girassol, gerânio, calêndula, margarida e crisântemo.

Barre o frio e o vento

Se as plantas estão em vasos, basta colocá-las num cantinho em que bata sol e não vente muito. No caso de um jardim de chão, plante buxinho ou outro arbusto pequeno para proteger as flores das correntes de vento.

Livre-se dos agrotóxicos

Insetos e passarinhos são os animais mais sensíveis aos problemas que os produtos químicos pesados causam ao meio ambiente. Para combater pragas como lesmas, pulgões e cochonilhas, use receitas caseiras, bem naturais.