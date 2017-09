Tendência: Café da manhã de aniversário

Um novo formato de festas tem conquistado um número crescente de pais. Buscando organizar eventos que respeitem a rotina das crianças e com cardápios mais leves e saudáveis, muitos pais já têm trocado as festas noturnas por celebrações matutinas.

Esta foi a aposta de Rosi e Eduardo Schmidt para comemorar os dois anos de sua filha, Maria Eduarda, de uma maneira diferente. Realizado em São Bernardo do Campo (SP), o café da manhã de aniversário da Madu foi um grande sucesso.

A ideia de celebrar no período da manhã, oferecendo um café da manhã aos convidados, surgiu do desejo de reunir as crianças em um horário em que estivessem bem dispostas. Em festas noturnas é comum os pais se esforcem para manter o pequeno aniversariante acordado até o momento do parabéns. Ao começar a festa às 9h, as crianças convidadas e a própria aniversariante chegavam ao local bem dispostas e cheias de energia, aproveitando o evento do início ao fim.

Outro fator que pesou na escolha do horário da celebração foi a elaboração do cardápio, que deveria atender ao perfil da família.

“Ao nos procurar a mãe deixou claro que queria uma festa com cardápio diferenciado, com comidinhas saudáveis e sem industrializados. Inspirados pelo serviço oferecido por hotéis montamos uma mesa de café da manhã com diversos tipos de pães, frios, bolos integrais feitos com ingredientes orgânicos, sucos naturais, frutas e tapiocas feitas na hora. A proposta era respeitar o perfil alimentar dos pais e da grande maioria dos convidados”, explica Luana Costa, do Ateliê ChocoGula, responsável pelo buffet e pela decoração do evento.

Usando melancia como tema, a decoração estava alinhada com a proposta saudável da comemoração. As frutas estavam presentes em sucos naturais, geleias, saladas de frutas e também em espetinhos.

Uma das dúvidas que sempre surgem entre os pais é relacionada aos doces e ao bolo. Afinal, os anfitriões devem servir docinhos como beijinho e brigadeiro em festas matutinas? Segundo a especialista, a mudança de horário não deve limitar a oferta de guloseimas típicas de festas infantis. “Os brasileiros amam doces e, por isso, nós optamos por manter a quantidade de doces que servimos tradicionalmente em festas vespertinas ou noturnas. A única mudança foi em relação ao bolo. Trocamos as versões de chocolate por um bolo mais leve e suave. Na festa da Madu servimos um bolo de massa branca recheado com creme de morango. Essa combinação saborosa trouxe um toque de frescor ao bolo”, explicou.

Um dos receios das famílias em aderir ao formato café da manhã é não conseguir controlar o horário do evento. O segredo está em explicar aos convidados a proposta da festa e usar o parabéns como marco do fim do evento.

A festa começou pontualmente às 9h e terminou às 13h. “A aceitação dos convidados foi extremamente positiva. Percebemos que muitos aprovaram a proposta graças à possibilidade de participar de uma comemoração e ainda ter o restante do sábado livre para seus outros compromissos”, contou Luana.