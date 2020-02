Telefones sem fio: dê alô com muito estilo

Poder conversar ao telefone enquanto circula pela casa e realiza outras atividades é ótimo! Mas não é só praticidade que os aparelhos sem fio oferecem hoje em dia. Eles estão mais estilosos – e inteligentes também! Além das funções básicas, como identifcador de chamadas, agenda telefônica e viva voz, eles vêm com calculadora, baterias que duram até 300 horas e acesso à internet. Isso sem falar no design.

Descolados e modernos, acabam fazendo parte da decoração. Selecionou oito aparelhos sem fio, de todos os tipos e preços, pra você acabar de uma vez por todas com aquele emaranhado chato de fios em sua casa. Escolha o seu!

Descolados

1. Item de decoração! Tem tela de LCD com identificador de chamadas e agenda eletrônica para 150 números. Retro Fashion Sixty, Sagemcom, R$ 426,55, no pontofrio.com

2. Com viva voz, identificador de chamadas e agenda para cem números, o visual clean chama atenção e é show! TS 8120, Intelbrás, R$ 199, na americanas.com

Poderosos

1. Tem acabamento antimanchas, que promete manter o aparelho sempre limpinho e sem marcas de dedo, por exemplo. KX-TG1711, Panasonic, R$ 124,52, na fastshop.com

2. A bateria deste modelo pode durar até 300 horas no modo de espera. CD4801B/78, Philips, R$ 189, no shoptime.com

Puro Glamour

1. Com tecnologia touch screen (sensível ao toque), tem calculadora e acesso à internet. Funciona com banda larga. Voip Orby, Telefônica, R$ 499, no shoptime.com

2. Para quem quer dar uma colorida na casa, este modelo pink é uma ótima opção. Tem identificador de chamadas e modo econômico, que economiza bateria. TS 80 V, Intelbras, R$ 99, no shoptime.com

Básicos e com ramais

1. Dá para criar quatro ramais neste telefone. Tem uma agenda para 80 números. A390, Siemens, R$ 299, no submarino.com

2. É simples, mas tem tudo o que você precisa: identificador de chamadas e agenda. FOX 1000S, Motorola, R$ 79, no submarino.com

*Os preços foram pesquisados em agosto e estão sujeitos a alteração