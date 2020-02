Tecidos na parede: mude os cômodos da casa sem quebra-quebra

Ambiente decorado com tecido de algodão, da Karsten

Foto: Divulgação

Está achando sua casa sem graça? Um jeito superbacana de renovar o ambiente é colando tecido na parede. Isso mesmo! A técnica está “bombando” entre quem adora soluções descoladas e baratinhas pra arrumar a casa. O efeito é igualzinho ao de um papel de parede, mas com vantagens. “O tecido renova qualquer cômodo”, diz a arquiteta Flávia Pontes. O melhor é que você não precisa contratar uma pessoa para aplicar. “O papel de parede é complicado de instalar e forma bolhas. Por isso, é melhor contratar um especialista. Já com tecido é mais fácil conseguir um efeito uniforme e dá pra você mesma fazer”, diz a arquiteta. Veja como!

O tecido deixou o quarto mais sosticado

Foto: Arquivo pessoal

Quarto repaginado

A moda dos tecidos na parede caiu como uma luva para a empresária Margaret Santos Silva. “Eu enjoo muito fácil e adoro mudar!”, conta. No começo do ano, resolveu revestir a parede do quarto com tecido para cobrir o patchwork que havia feito com papel de presente. Margaret, que registra tudo no site margaretss.com.br, gastou R$ 184* e só demorou uma hora pra aplicar o tecido – com a ajuda do marido. “É superprático. Só é preciso tomar cuidado na hora de medir a parede. A do meu quarto, por exemplo, é um pouco torta; então, tive de deixar uma sobra boa para não faltar tecido de nenhum lado”, ensina.

Parede nova em 1 hora. Oba!

Foto: Arquivo pessoal

Sala de jantar nova

Tecidos bem estampados e coloridos são ótimos para transformar cantos pequenos da sua casa! Foi o que fez a estilista Ana Carolina Sanches. Ela usou um pano florido para deixar a sala de jantar do seu apartamento mais descolada. “Queria fazer algo que não fosse pintura. Pensei em papel de parede, mas o trabalho era grande e ficava caro”. Dona do blog floresecoracoes.com.br, ela encontrou no tecido a solução. “Ficou lindo e só gastei R$ 70.”

Mude seu banheiro sem quebrar paredes

Foto: Arquivo pessoal

Dá para aplicar até no banheiro

Colocar tecido no banheiro é um jeito prático de deixar esse cômodo da casa, geralmente sem graça, mais charmoso. Para quem enjoou dos azulejos, também é uma maravilha! “É uma maneira de mudar sem quebrar paredes”, diz Cristiane Valim, do blog meninasdopano.blogspot.com.br. Com a irmã, Lorane, ela instala tecidos profissionalmente há quatro anos em Goiânia. Elas cobram R$ 50 por metro quadrado. O pulo do gato, segundo elas, é não passar cola no rejunte do azulejo e esticar bem o tecido.

Aprenda a colocar o tecido

1. Retire os espelhos das tomadas e dos interruptores 2. Use pregos fininhos para prender o tecido próximo ao teto. Não esqueça de deixar uma sobra. 3. Espalhe cola numa faixa de 30cm no canto da parede que pretende iniciar a aplicação. Cole o tecido nessa faixa, do teto até o chão. Vá alisando o pano com uma régua ou espátula. Quando acabar, faça a mesma coisa em outra faixa até acabar a parede. 4. Espere 15 minutos até a cola secar. Corte o tecido que sobrou nas beiradas, usando régua e estilete. Com cuidado, retire os pregos do passo 2.