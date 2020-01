Tata Werneck divulga primeira foto do casamento secreto com Rafa Vitti

Você sabia que Tatá Werneck e Rafa Vitti já são casados oficialmente? Pois é, nem mesmo alguns amigos dos pais de Clara Maria sabiam desse fato. Mas nessa quarta-feira (6) a apresentadora divulgou a primeira foto do casório, que foi bem do jeitinho deles.

Em um post no Instagram ela conta a história: “Hoje meu amigo querido @julianoezuel perguntou quando iríamos marcar nosso casamento. É porque a gente não divulgou 😉 Pra ninguém. Mas já somos casados ❤️ casamos com a roupa que a gente estava mesmo. Nossos amigos amados @gabriellouchard e @_nataliapaes foram os padrinhos . Acabei casando com a única roupa que estava cabendo em mim naquele momento. Rafa não tem desculpa. Não se arrumou mesmo. ❤️ te amo @rafaavitti”

Na foto, os dois assinando a papelada do casamento ao lado dos amigos que, provavelmente, assinaram como testemunhas.

Tatá e Rafa são pais da pequena Clara Maria, que nasceu no dia 23 de outubro. Na foto do casamento, Tatá está com o barrigão de grávida e um macacão com estampa de bananas que ela usou bem na reta final da gestação. Ao que tudo indica, o casamento aconteceu por volta do dia 3 de outubro. Ela já tinha dado a pista, dizendo que estava nessa foto com o padrinho de casamento.

No dia 4 ela postou uma foto com o mesmo figurino, dizendo que eles eram os Acadêmicos da estria:

Casados de papel passado, então. Mas Tatá, não desconversa: quando vai ser a festança? É disso que o povo gosta!