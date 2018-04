Sucesso garantido: 5 sobremesas brasileiras para o seu casamento

A peculiaridade dos sabores brasileiros transforma nossa culinária em uma rica área de exploração. Valorizando sua história, muitos casais têm optado por trocar os pratos internacionais por cardápios totalmente brasileiros em suas recepções de casamento.

As sobremesas nacionais trazem frescor e personalidade ao menu e são a melhor pedida para os noivos que buscam um cardápio do conceito comfort food. A tendência propõe pratos saborosos, que remetam à infância e às coisas mais simples e deliciosas da vida.

Veja 5 sugestões que são garantia de sucesso:

1. Brigadeiro

Presença obrigatória em toda festa brasileira que se preze, o brigadeiro pode ganhar versões gourmet, que dão ao doce o toque de refinamento necessário para cerimônias mais sofisticadas. A tendência é apostar em sabores e aromas inusitados e apresentações diferentes.

Para festas mais descontraídas, a proposta do bar de brigadeiro pode ser uma boa pedida. A ideia consiste em um buffet com diferentes tipos de brigadeiro de colher, para que cada convidado monte sua colherada com o doce e a cobertura que preferir.

2. Bolo de rolo

Essa iguaria pernambucana tem conquistado seu espaço em casamentos nos quatro cantos do país. A união de finas massas de pão de ló com camadas igualmente finas de goiabada pode participar do seu grande dia como sobremesa, lembrancinhas e até mesmo como bolo de casamento.

3. Romeu e Julieta

Esta combinação de origem mineira ganhou o Brasil e vem sendo repaginada ao longo dos anos. Os noivos podem optar por sabores mais suaves substituindo o queijo minas por cream cheese e a goiabada cascão por versões cremosas.

4. Compotas

Doces feitos com compotas de frutas são um ótimo ponto de partida para quem quer aderir ao conceito de comfort food. A compota pode ser um complemento de criações sofisticadas ou servida de forma mais simples, com sorvete, em tortas e massas folhadas ou como acompanhamento para queijos.

5. Pudim de leite condensado

Trazida ao Brasil pelos portugueses, essa receita foi totalmente incorporada à tradição nacional. Em casamentos o doce pode ser servido em versões mini ou mesmo como lembrancinha.