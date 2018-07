Substitutos para a chuva de arroz na saída dos noivos

Presente em muitos casamentos brasileiros, a chuva de arroz segue como forte tradição para celebrar a união dos noivos. O costume, no entanto, teve início na China, onde o arroz simboliza prosperidade. Diz a lenda que há centenas de anos, um rico mandarim encomendou uma chuva de arroz para jogar em sua filha após a cerimônia de casamento. O objetivo do chinês era transformar o ato, não apenas em uma expressão de seus votos de riqueza ao casal, mas também prova de seu amor pela jovem.

Logo a tradição rompeu as fronteiras chinesas e ganhou o mundo. Contudo, as regras cada vez mais rígidas dos espaços para cerimônias, aliadas às questões de sustentabilidade, têm gerado certo desinteresse no uso do arroz para este fim. Cresce o número de casais que buscam alternativas para realizar a “chuva”, sem ter que, obrigatoriamente, utilizar o grão.

Vale ressaltar que nem todos os convidados precisam participar da chuva. O ideal é distribuir os mimos a no máximo 40% dos presentes. Isto reduz o volume da chuva e garante fotos com um visual menos poluído.

Veja algumas alternativas criativas:

Pétalas são a opção mais clássica. Os noivos podem substituir as versões naturais por outras mais sustentáveis. Uma boa ideia é utilizar pétalas de rosas de cetim perfumadas, que são reutilizáveis e não oferecem o risco de manchar a roupa dos noivos.

A chuva de arroz tradicional pode ser substituída também por pedacinhos de papel colorido picado ou mini corações. Existem grãos em forma de coração específicos para este fim. Eles são ecofriendly, dissolvem na água e ainda têm um cheirinho de baunilha.



Os casais mais divertidos podem aderir à chuva de pompons como forma de descontrair o momento pós-cerimônia. As bolinhas dão um colorido especial às fotos.

Outra opção interessante é usar bolinhas de sabão. Crianças e adultos entram na brincadeira e o resultado sempre é encantador! Mas atenção: o uso requer alguns cuidados. Certifique-se de que o espaço escolhido permite o uso deste recurso. Muitos salões proíbem o uso por motivos de segurança, uma vez que a brincadeira contribui para que o chão fique escorregadio.