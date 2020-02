Spa Week: hora de relaxar com banhos e massagens

Quase 40 spas vão oferecer tratamentos com no mínimo 20% de desconto durante o Spa Week

Foto: Getty Images

Quer curtir banhos, massagens e tratamentos faciais e corporais pagando mais barato? Entre os dias 13 e 27 de abril, 39 estabelecimentos em cinco estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia – e de Brasília vão participar do Spa Week. A ideia é que você usufrua de até três tratamentos nos espaços credenciados (veja a lista do site http://www.spaweek.com.br) por um preço fixo, que varia de 55 reais a 75 reais, dependendo do estado. Em cada terapia, o desconto mínimo é de 20 do valor original. Veja alguns tratamentos que fazem parte do Spa Week e já comece a pensar em qual você vai escolher!

Massagem das velas

O ambiente é calmo e levemente aromatizado. A massagem é feita com velas específicas e especiais.

Duração: 60 minutos

Vinoterapia

Tem massagem corporal hidratante para aumentar a circulação sanguínea, massagem facial para prevenir o envelhecimento e esfoliação dos pés. Tudo com uvas e sementes de uva.

Duração: 55 minutos

Drenagem linfática

O tratamento estimula a circulação, atenuando a celulite e diminuindo a gordura localizada.

Duração: 60 minutos

Serviço

Spa Week

Data: 13 a 27 de abril

Mais informações: http://www.spaweek.com.br