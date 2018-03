SPA em casa: Um tema perfeito para festas íntimas

Buscando resgatar a intimidade das antigas celebrações, muitos pais têm trocado as grandes festas por comemorações menores, feitas em casa e com a participação do aniversariante em todos os detalhes.

As possibilidades de temas podem parecer inesgotáveis para as crianças pequenas. Para os pré-adolescentes, no entanto, a escolha pode ser mais complexa. Uma boa alternativa é o SPA em casa.

O tema é normalmente escolhido por pré-adolescentes e combina bem com comemorações íntimas, realizadas na casa da própria família e para um número pequeno de convidados.

O segredo para tornar uma comemoração inesquecível é fazer com que os convidados sintam-se acolhidos desde o momento da chegada. Para garantir esse efeito, prepare mimos para receber cada amiguinho, como kits de roupão, pantufas e máscara de dormir.

O tema pede ainda um cardápio diferenciado, com lanches naturais, petiscos saudáveis, saladas de frutas, smoothies e sucos naturais.

A festa em casa não dispensa a montagem de uma bela mesa de doces para o momento do parabéns. Capriche na decoração, abusando de elementos que remetam ao universo da beleza e dos cuidados pessoais.

Faça um planejamento para organizar as atividades ao longo da festa, distribuindo o tempo de maneira a envolver as crianças do início ao fim. Uma boa ideia é mesclar atividades relaxantes, como massagens, com atividades divertidas, como penteados exóticos e fazer mechas coloridas no cabelo.

Ao preparar o SPA em casa tome o cuidado de preparar atividades que valorizem a beleza natural de cada convidado, sem forçar padrões e estereótipos. E, principalmente, utilize produtos de qualidade que minimizem a possibilidade de reações alérgicas.