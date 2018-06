“Somos almas gêmeas”, declarou-se Ivete Sangalo ao marido

Faz dez anos que a cantora Ivete Sangalo, 46, está ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, 33. E, para marcar a data, a baiana publicou neste domingo (24), em seu Instagram, uma foto ao lado do amado – o “papi”, seu apelido carinhoso – e fez uma declaração.

“Um dia desses, há dez anos, eu encontrei você. Se eu disser que não imaginei a gente se beijando, estaria mentindo”, disse sobre quando conheceu Cady. “No dia em que lhe vi, já pensava sobre tudo que vivemos hoje”, continuou.

Ivete também falou sobre os três filhos que o casal tem – Marcelo, 8, e as gêmeas Marina e Helena, de 4 meses. “Não me vejo sem você, nem sem todas as lindas coisas que você me trouxe, em especial nossos filhos.”

Os dois se conheceram em 2008, por acaso, enquanto o nutricionista visitava um vizinho da cantora. Viva o amor!