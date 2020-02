Sofá de almofadas por Christiane Högner

Foto: divulgação

As almofadinhas brancas e retangulares que ficam normalmente na cabeceira dos sofás se tornam, nesse modelo da designer Christiane Högner, a base do sofá todinho. Ele é feito de almofadas empilhadas, mas parece até uma trincheira de guerra, toda montada com sacos de cimento. Super diferente e criativo. A coleção também tem uma opção colorida e toda feita de retalhos costurados. Os sofás custam €4.500 cada e ela envia para o Brasil. Basta entrar em contato através do site, pelo e-mail mail@christianehoegner.com.