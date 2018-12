Simpatias para fazer no Ano Novo

O destino está em nossas mãos, mas não custa nada dar uma forcinha para o Universo conspirar a favor e trazer só coisas boas em nossos caminhos. E virada de ano é um momento mais do que especial para fazer uma simpatia e pedir tudo o que se deseja para 2019.

Banho de rosas brancas

No lugar do sal grosso, você pode usar pétalas de rosas brancas para tomar um banho e se livrar de energias negativas, deixando apenas as boas. Ferva um litro de água e retire do fogo. Acrescente as pétalas de 3 rosas e abafe. Aguarde até esfriar bem e coe. Depois do seu banho normal, jogue do pescoço para baixo e peça por coisas boas.

Simpatia para atrair amor

Escreva seu nome e o nome de seu amor em uma folha. Acenda uma vela, pingue algumas gotas de cera no prato e grude a folha nela. Mantenha a vela acesa em cima do prato e jogue o mel por cima enquanto diz em voz alta quais são os seus desejos amorosos. Deixe até que a vela termine e enterre em vaso ou jardim.

Aposte em pedras ou cristais

As pedras são aliadas de proteção contra o que você não deseja e de atração de coisas boas. Você pode leva-la com você na noite de réveillon, manter em casa ou até mesmo enterrá-la em um vaso ou jardim seu. Antes de usá-la, lave em água corrente e deixe por uma noite sob a luz da Lua.

Algumas opções são a pedra da Lua, que tranquiliza e ajuda a resolver questões emocionais, a ametista, que protege e trabalha a espiritualidade, e o cristal de quartzo, um purificador.

Simpatia para proteger a casa

Ferva 1 litro de água com alguns ramos de manjericão até que esteja evaporando bem. Pegue a panela, saia de casa e entre novamente. Circule por todos os cômodos deixando que a fumaça se espalhe e entre também nos armários. Enquanto faz isso, peça para o Universo ou a entidade de sua crença que limpe sua casa de energias ruins e deixe apenas o que for bom. Descarte o manjericão em um jardim.

