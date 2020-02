Seu bebê não para de chorar? Saiba como acalmá-lo

Muita confusão ao redor do bebê pode assustá-lo ainda mais. Quando o bebê começar chorar, tente ficar sozinha com ele

Foto: Dreamstime

Durante as primeiras semanas de vida, o choro é o único recurso que o bebê tem à disposição para comunicar suas necessidades. O bebê pode chorar mais de cinco horas num dia! Geralmente, ele chora porque tem fome, mas existem outras situações. Confira as dicas da Frances Willian, autora do livro Como Cuidar do seu Bebê (Editora Manole).

O bebê está quente? Um recém-nascido pode ficar superaquecido rapidamente, pois o sistema que controla a temperatura do seu corpo leva meses para funcionar perfeitamente. Para verificar se o bebê está muito quente, coloque a mão na nuca dele. Caso esteja, retire alguma coberta ou roupa.

Ele está com dor de barriga? Seu bebê pode chorar por causa dos gases que se formam após a alimentação. Tente deitá-lo de bruços sobre seus joelhos ou mantê-lo em pé com a cabeça na altura do seu ombro. Faça massagens suaves nas costas dele.

O bebê está inseguro? Ele pode precisar de carinho. O ato de sugar é sempre agradável, e mesmo que ele não esteja com fome, talvez precise sentir algo em sua boca para reanimá-lo. Ofereça-lhe o seio ou a chupeta.



Ele está solitário? A maioria dos bebês não gosta de se separar dos pais. Se você não puder ficar com seu filho no mesmo aposento, volte frequentemente ao local ou converse com ele em voz alta de onde você estiver. Assim, a criança sabe que você está por perto.

O bebê está agitado? Muita agitação ao redor do bebê pode assustá-lo. Enrole-o numa manta, leve-o para um aposento tranquilo e embale-o suavemente em seus braços.