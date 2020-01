São Paulo agora permite transporte de animais em metrô e trens

No aniversário da cidade de São Paulo, os paulistas ganharam um super presente que vai facilitar – e muito – a vida dos tutores de animais de estimação. O Governo de São Paulo sancionou nesta sexta-feira (25) a lei que permite o transporte de animais no Metrô, CPTM, VLT e ônibus intermunicipais (EMTU) do estado.

A lei estabelece algumas regras para o transporte dos pets, como o limite de peso, que é de dez quilos, e que o bichinho esteja acondicionado em uma caixa apropriada. Outro ponto a ser levado em consideração é que o responsável deverá pagar uma tarifa regular extra da linha utilizada pelo assento para o transporte do animal, se for o caso.

Foi estabelecido também que o deslocamento dos animais aconteça fora do horário de pico, que acontece durante a manhã das 6h às 10h, e à tarde das 16h às 19h. Caso o animal tenha algum procedimento cirúrgico agendado, o tutor poderá apresentar uma justificativa assinada por um veterinário e se deslocar com o animal mesmo em horários de pico.

Nos ônibus municipais da capital paulista, o transporte já era permitido desde 2015. Agora o seu bichinho vai poder transitar por SP com mais facilidade.