Saiba se o WhatsApp vai parar de funcionar no celular no dia 1º

O ano vira e uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é mandar aquela mensagem de um feliz 2018 para todos os grupos de WhatsApp dos quais fazemos parte. Mas será que vai dar?

O WhatsApp, o serviço de mensagens mais popular do mundo, com 1 bilhão de usuários ativos, deixará de funcionar em alguns smartphones a partir do dia 1º de janeiro, de acordo com informações da BBC. Segundo o site do WhatsApp, os sistemas que já não serão compatíveis a partir do novo ano são aqueles que operam nos sistemas BlackBerry OS 10 e no Windows Phone 8.0.

Esses sistemas operacionais se somam à lista daqueles em que o WhatsApp já não opera: versões do Android anteriores à 2.3.3, Windows Phone 7, iOS 6 (nos iPhones 3GS e abaixo) e Nokia Symbian S60.

Outras plataformas, como os Nokia S40 ou os sistemas operacionais Android 2.3.7, apesar de no momento esses telefones consigam continuar mandando e recebendo mensagens instantâneas, algumas funções podem parar de funcionar a qualquer momento.

Para que o WhatsApp funcione normalmente, é preciso ter um modelo de celular com sistema Android 4.0 ou superior, Windows Phone 8.1 ou superior ou um iPhone com iOS 7 ou superior.