Saiba o que fazer se o seu filho repetir de ano

O diálogo é a chave para entender os problemas!

Pode acontecer em qualquer família: a cada dez alunos do ensino fundamental, um repete de ano. Receber essa notícia é péssimo, mas não é o fim do mundo. Xingar, gritar, bater no filho ou se desesperar também não resolve. Esse é o momento de parar, respirar e analisar a situação por vários ângulos. Primeiro, o pequeno deve ser incentivado para que melhore no ano seguinte. “Sem colo e apoio, ele pode achar que é incapaz e gerar problemas maiores no futuro”, diz a psicóloga Cláudia Paiva de Magalhães. Veja dicas da especialista para lidar com essa questão sem perder a cabeça.

O verdadeiro problema

Ficar um ano para trás da turma é o de menos! Deixe claro que ele perdeu também ótimas chances de crescimento, de superação de desafios e de preparação para o mercado de trabalho no futuro.

Mas ele se esforçou tanto…

Agora é a hora de acolhê-lo! Mostre que é natural nos esforçarmos e nem sempre conseguirmos. Afinal, o valor dele não está no boletim da escola, e sim em como se comporta e se esforça no dia a dia.

Ele empurrou com a barriga!

Então a responsabilidade é dele, e você precisa sinalizar. Em 2014, acompanhe de perto a rotina de estudos. Corte regalias, mas deixe-o curtir as férias para que ele não fique com raiva e piore quando voltar!