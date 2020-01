Saiba como usar o ‘Dollify’, app do momento que transforma você em boneca

Depois do filtro do bebê que foi febre na web e até ressuscitou o Snapchat, mais um aplicativo está na área para quem ama criar avatares em formato de desenho. O nome do novo app é “Dollify” e já está disponível nas lojas de smartphones IOS (“Apple Store“) e Android (“Google Play“).

Como o nome dá a entender com o prefixo “doll”, o resultado é você como se fosse uma boneca. Ainda que a proposta possa não parecer inovadora, ela é. O aplicativo tem diferentes abas com ferramentas que podem trazer características específicas suas, como pintas e tipos diferentes de cabelo, e fazer o avatar ficar mais parecido do que nunca com você.

A gente, aqui do MdeMulher, já testou e preparou um passo a passo de como usar a novidade e criar uma boneca que, com certeza, você gostaria de ter encontrado nas lojas quando criança – afinal, representatividade é tudo, né?

Confira:

1º passo: escolher o gênero

Antes de mais nada, o app é todo em inglês, mas é bem fácil de entender! Logo ao entrar no aplicativo, o destaque é apenas um na tela: o círculo em branco com um ícone em cinza dentro, com a escrita “New” (novo) abaixo. Para iniciar a brincadeira, é preciso clicar nele. Ao fazer isso, uma nova tela aparecerá, com as opções “Girl” (menina) e “Boy” (menino).

–

Vale a ressalva que ter apenas essas duas opções ainda é meio retrógrado, né? Afinal, existem pessoas não-binárias, por exemplo.

2º passo: é a vez do tom de pele

O segundo passo é escolher qual é a cor que mais se aproxima do seu tom de pele. Só que nessa categoria, o problema é o mesmo que o de gênero: existem muitas variações da tonalidade da pele negra, por exemplo, e no aplicativo isso não aparece bem representado.

–

Para ver todas as opções que estão disponíveis no app, existe uma seta ao lado dos círculos das cores que aparecem logo de cara – o mesmo vale para as outras categorias.

3º passo: cor dos olhos? SIM!

Como a ideia é que o rosto criado pareça com o de uma boneca, não existe a opção de mudar o formato dos olhos. Mas a cor sim, afinal, existe uma vasta gama de tons por aí, né? Azuis, verdes, acizentados, marrons: tem de tudo um pouco na brincadeira.

–

4º passo: você disse cílios?

Sim, é isso mesmo. Se você faz parte do time que tem bastantes cílios (ou não!), esse momento é todo seu. Com quatro opções, os olhos ganham desde pequenos fios ao redor dos olhos ou, se preferir, grandes e bem cheios.

–

5º passo: momento das sobrancelhas

A gente sabe bem como elas são importantes para dar expressão ao rosto, mas que cada mulher deve escolher o formato que preferir. Com quatro tipos disponíveis, as sobrancelhas são desde o tipo bem fino popular nos anos 2000 até a opção do mais despenteado que voltou com tudo agora.

–

6º passo: é hora do cabelo

Em uma experiência pessoal, essa é a aba mais legal. Sem precisar ser premium, vários tipos de cabelo estão disponíveis no aplicativo. A primeira página começa com os bem curtinhos, passando pelos afros e cacheados, até chegar nos lisos mais comuns.

É interessante ver essa inversão de trazer primeiro os cortes menos representados para depois mostrar os mais básicos. Pontos para ‘Dollify’!

–

7º passo: roupas? Tem também!

Depois de configurar todo o rosto no estilo de boneca, é hora de escolher qual é o look do dia. Mas sem muita animação esperando por uma roupa bem babadeira, porque o avatar criado é como se fosse uma foto 3×4. Isso significa que é apenas a parte do colo que aparece e, consequentemente, a peça escolhida mostra só a parte dos ombros e a superior aos seios.

–

8º passo: agora é a vez do formato da boca

A boca original que aparece no avatar é entreaberta, com uma fileira de dentes bem boneca MESMO. Só que sem ela, mais sete opções estão disponíveis – desde lábios carnudos até os mais finos e largos.

Vale selecionar cada uma delas para ver qual fica melhor com tudo que você já escolheu e que também está mais próximo das suas características reais, se esse for o seu objetivo.

–

9º passo: a parte mais legal chegou e ela chama ‘pintas’

As sardas dividem opiniões: tem quem goste e até dá um jeito de criá-las com maquiagem, e tem quem sofre para escondê-las por não achar bonito. Nesse aplicativo, você pode escolher o que fazer.

Na primeira aba depois do formato de boca, cinco opções das diferentes posições das sardas no rosto estão disponíveis. E logo depois, é possível criar pintas específicas, no lugar que você preferir. Dá para variar o tom e o tamanho delas também.

–

10º passo: acessórios? tem também!

Divididos em três abas, os acessórios também têm espaço dentro do aplicativo. É possível colocar óculos de diferentes estilos, colares e brincos no avatar em construção. A escolha é sua!

–

11º passo: que tal um fundo diferente?

Sem ser premium, ou seja, pagar pelo aplicativo, dá para mudar a cor de fundo do avatar dentre cinco opções. Os backgrounds são simples, mas graciosos para quem faz parte do time que prefere tons claros e que não roubam a atenção da boneca.

–

12º passo: pode gritar de felicidade, porque também dá para colocar filtros

Não consegue postar uma foto ou um vídeo no Instagram sem usar algum filtro? Se sim, saiba que esse avatar representará você mais do que nunca. Isso porque é possível colocar algumas das lentes divertidas sobre a imagem, como as orelhas e o nariz de cachorro, de coelho e até de gatinho à la Ariana Grande.

–

Entre na onda e aproveite muito, mana!