Safári em forma de toy art

A coleção destes sofisticados e diferentes objetos de decoração é um achado da editora visual Sylvia Radovan, da revista Boa Forma, também da Editora Abril. Podemos dizer que eles são uma evolução das tradicionais e coloridas toy arts.

Com aparência artesanal-chic, os bichinhos são produzidos em couro sintético com técnicas de sapataria pela empresa de Züny , de Taiwan, cujo nome é uma brincadeira com a expressão ”Funny Zoo”, algo como zoológico divertido, em inglês.