Ajuste o tom: ruivo-acobreado nos cabelos já!

A coloração do momento poderia até ser confundida com o loiro-escuro não fossem as nuances que puxam suavemente para o cobre. “É prático e mais fácil de cuidar do que o ruivo clássico, bem alaranjado, que desbota rapidamente”, explica Marco Antonio.

Para chegar a este resultado, mescla-se tom sobre tom em mechas bem finas. Com o tempo, fica até mais natural.

A apresentadora Poliana Abritta, 42 anos, preferiu adotar um visual mais vibrante, com os fios na tonalidade mais alaranjada. Já as atrizes Mariana Ximenes, 37 anos, e Emma Stone, 29 anos, optaram por um look mais suave, com mechas claras.

Confira o resultado:

Leia também: Bianca Bin radicaliza no corte de cabelo para se despedir de Clara

+ As famosas que estão transformando os fios brancos em febre mundial