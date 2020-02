Revista Máxima: reportagens especiais para a mulher brasileira

Revista Máxima: tudo o que uma

mulher precisa para ser feliz

Foto: Getty Images

A Revista Máxima, nova publicação da revista Abril, que chega às bancas de todo o País no dia 27 de maio, será o guia da nova mulher brasileira. Seu diferencial? Ela ajuda a leitora a resolver as questões do dia a dia, além de ser fonte de inspiração para aumentar sua autoestima e ajudá-la a atingir seu potencial máximo.

Com linguagem concisa e de compreensão fácil e rápida, a Revista Máxima aborda toda a variedade de conteúdo que interessa à mulher brasileira:

. Moda: a melhor roupa com o melhor preço para cada ocasião e tipo de corpo.

. Beleza: ensina como estar sempre bonita sabendo em que produtos e cuidados investir.

. Culinária: traz receitas fáceis, saborosas e nutritivas para variar o cardápio e economizar.

. Saúde, nutrição e bem-estar: com dietas eficientes, receitas caseiras, novidades médicas e os melhores produtos para o bem-estar de toda a família.

. Comportamento e autoconhecimento: revela as saídas mais eficazes para resolver conflitos que envolvam amor, sexo, filhos e emoções.

. Casa e decoração: oferece dicas de organização, decoração e aproveitamento de espaços para morar melhor.