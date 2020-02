Revista MANEQUIM Noiva traz especial decoração e festa de casamento

Revista traz diferentes opções de alianças

Foto: Reprodução – MANEQUIM Noiva

A revista MANEQUIM Noiva está recheada de dicas para quem está planejando sua cerimônia de casamento. A revista traz um guia especial com mais de 50 opções de vestidos e ensina a escolher o modelo ideal para cada tipo de corpo.

A edição traz também uma seleção de alianças que unem luxo, delicadeza e design arrojado. Para quem quer fugir dos modelos tradicionais, a revista apresenta opções ousadas com acabamentos em relevo, com diferentes tonalidades de ouro ou aplicações de pedraria.

Escolha a cor que vai definir a identidade visual da sua cerimônia

Foto: Reprodução – MANEQUIM Noiva

Karin Mancusi, assessora de decoração, ensina como escolher as cores que irão ditar o estilo da festa. O branco dá um ar sofisticado e deixa o ambiente com o ar clean. Já o amarelo, tendência nos casamentos norte-americanos, transmite energia e é ideal para noivos bem-humorados. O preto representa força e sedução. Noivas elegantes podem recorrer à cor, mas devem tomar cuidado para que o ambiente não fique triste. A solução é misturá-lo com outras cores que o levantem.

Buquês seguem tendência de mix de cores

Foto: Reprodução – MANEQUIM Noiva

Os buquês com mix de flores de diferentes cores vêm ganhando cada vez mais espaço. Os preferidos das noivas são os arranjos arredondados, decorados com fitas, que dão ares românticos ao look da noiva.

Texto

Foto: Reprodução – MANEQUIM Noiva

Enquanto os buquês ganham múltiplas cores, os bolos de casamento seguem a tendência vintage. Em tons pastel e rosê, eles ganham destaque pelos ornamentos, sejam flores (comestíveis ou não), laços de fita ou desenhos feitos sobre a pasta americana imitando renda.