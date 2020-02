Revista BONS FLUIDOS revela quais são os benefícios da dança

Revista BONS FLUIDOS de fevereiro te ensina a viver melhor no embalo da dança

Dance, dance, dance! É exatamente essa uma das sugestões da BONS FLUIDOS de fevereiro. Ao dançar, libertamos nossas emoções, nos divertimos com os próprios tropeços e ainda melhoramos o condicionamento físico.

O segredo para usufruir tanto dos benefícios físicos quanto dos emocionais está na escolha do estilo de dança. De acordo com o bailarino e coreógrafo J. C. Violla, “cada modalidade trabalha posturas e sentimentos específicos. A valsa enfatiza as oscilações de altura; o tango, torções do tronco. A rumba pede movimentação intensa da bacia, ao passo que o elegante foxtrote se vale de posturas muito alongadas”. A dica? Passear por todo esse repertório e se satisfazer por completo.

Para te ajudar a encontrar um lugar na pista, a publicação traz histórias de três mulheres que encontraram nessa atividade um verdadeiro oásis em meio à rotina.

Ser flexível é a proposta da publicação para manter corpo e mente em sintonia

Quer mais dicas para melhorar o corpo e a mente? A BONS FLUIDOS traz então a primeira parte do “Especial corpo e mente em sintonia”, que prova: sem flexibilidade, a máquina física enferruja enquanto a mente se converte numa fábrica de ideias engessadas em tempos de mudanças aceleradas e múltiplas tarefas.

Entre as soluções para fugir desse desgaste desnecessário estão a ioga e a massagem. A primeira reeduca os praticantes para o cotidiano e ainda dá ênfase ao alongamento dos membros, estimula o equilíbrio e a força muscular. Já a segunda amolece os músculos, dissolvendo bloqueios energéticos.

Mas se você não costuma praticar nenhuma dessas tradições orientais, saiba que o alongamento também é uma ótima pedida para destravar movimentos, expandir o alcance das ações cotidianas e aumentar o fluxo sanguíneo, conferindo leveza ao corpo. Faça a sua escolha e viva melhor!

O ano do coelho promete um ano positivo e inspirador

O ano do coelho também entrou em pauta na edição de fevereiro. A partir do dia 3, o coelho passa a reger o novo ciclo do horóscopo chinês e promete um ano positivo e inspirador, pautado no desenvolvimento pessoal. Por isso, é a hora de repensar escolhas e valores e de investir na evolução individual e coletiva.

Por ser o símbolo do elemento madeira e princípio yin, esse animal trará energia positiva o ano inteiro e tornará propícia a ampliação das relações interpessoais, marcada pela preocupação com o outro, a família e os assuntos como a ecologia, a benevolência, a diplomacia e a comunicação. “O coelho é rápido em gerar vínculos, além de ter um toque de graça e amabilidade”, diz Marcos Murakami, autor do livro “O Grande Livro do Feng Shui Clássico”. De quebra você poderá conferir ainda as previsões para o seu signo. Imperdível!