Como recuperar o cabelo depois do feriado

Fios secos, frágeis, cheios de frizz e de pontas duplas são o tipo de souvenir nada desejável depois de um feriado prolongado, como se fosse o pedágio que a diversão e o descanso cobram… Afinal, é comum aproveitarmos a folga para curtir a piscina, o mar, e relaxar completamente deixando os cuidados de lado.

Nada de pânico! Indicamos a estrada para você voltar a ter cabelo saudável.

Limpeza profunda

O sal, o cloro e o resíduo de finalizadores, protetores térmicos e protetores solares se acumulam na fibra capilar depois do feriado. Por isso, vale usar shampoo de limpeza profunda para uma detox caprichado. Em tempo: esse tipo de shampoo só deve ser usado de vez em quando, ok? Uma vez por mês é a medida, principalmente se você tem cabelos coloridos ou secos.

Condicione

Não deixe de aplicar condicionador – sempre da altura das orelhas para baixo. Nessa hora, vale concentrar-se nas pontas para re-hidratar o cabelo. A ideia é fortalecer e regenerar os fios. Você pode inclusive trocar seu condicionador normal por um mais nutritivo.

Trate

Também é a hora de investir em uma boa máscara de tratamento – e faça isso duas vezes por semana até seu cabelo parecer mais forte e hidratado. Assim, vai ver o brilho voltar com ânimo total. Ah! Se os fios estiverem quebradiços, melhor intercalar a máscara hidratante com uma reconstrutora, ok?

Corte as pontinhas

Às vezes, só a tesoura resolve. E como um dos efeitos colaterais de muito cloro ou sal + cabelos secos ao sol são as pontas ressecadas, espigadas e duplas, marcar um corte é a solução definitiva. Parece radical as assim você evita que o dano vá subindo ela haste do fio.

Dê um tempo no secador

Se possível, enquanto os fios estiverem sensibilizados, penteie-os com gentileza e deixe-os secarem naturalmente. Se não der para escapar do secador, capriche na proteção térmica.