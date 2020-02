Rato é novo mascote de celebridade de Hollywood

Alicia Silverstone faz carinho em rato

durante filmagens de novo filme

Foto: Reprodução

Se o mais próximo que você consegue chegar de um rato é o boneco de pelúcia do Mickey, está na hora de reavaliar suas atitudes. Pelo menos esta é a opinião da atriz norte-americana Alicia Silverstone, que postou hoje (24/08/10) no Twitter uma foto fazendo carinho em um camundongo, durante set de filmagem do longa-metragem “Vamp”.

“Brincando com um lindo ratinho no set de @vampsmovie!”, diz Alicia Silverstone no serviço de microblog. A mensagem acompanha o link para acessar as imagens – que você confere nesta matéria.

Como se não bastasse, a atriz ainda escreveu um post em seu blog pessoal com o título “Ratos são pessoas também”, defendendo que os roedores são “criaturas fascinantes” e “muito fofos quando se lambem para tomar banho. Merecem todo nosso respeito”.

A comédia “Vamp” é dirigida por Amy Heckerling e será lançada apenas em 2011. O longa conta a história de duas vampiras que vivem em Nova York, se apaixonam por humanos e correm o risco de perder a imortalidade.

MdeMulher apóia a inciativa de Alicia Silverstone. Todo animal deve ser bem cuidado e tratado com respeito!

Alicia Silverstone na web

Twitter: @AliciaSilv

Blog de Alicia Silverstone: http://www.thekindlife.com/post/rats-are-people-too