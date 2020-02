Quando é hora de tirar as fraldas dos filhos

Por volta dos 2 anos os bebês costumam abandonar as fraldas. Mas cada um tem seu tempo

É por volta dos 2 anos que a criança está pronta para abandonar as fraldas e passar a usar o peniquinho ou, até mesmo, o vaso sanitário. Entretanto, cada um tem seu momento e cabe aos pais o acompanhamento e o auxílio nesta fase. O pediatra Albert Bousso dá dicas para ajudar seu filho nesta passagem tão delicada:

. Antes de tentar pôr o baixinho no penico ou no vaso sanitário, providencie para este último o redutor de assento e apoio para os pés. Senão, ele se sentirá desconfortável, desequilibrado, inseguro.

. Sempre que a criança evacuar, leve-a com você ao banheiro para que a veja jogando o cocô da fralda no vaso. Dê descarga, mostre o cocô indo embora – se for o caso, deixe-a apertar o botão!

. Como a criança geralmente evacua nos mesmos horários, leve-a ao banheiro sempre que estiver perto da hora H.

. Fique ao lado dela e festeje quando conseguir usar o vaso ou o penico.

. Depois, comece a perguntar, no decorrer do dia, se ele está com vontade de fazer xixi. Não se zangue se disser que sim e não conseguir ao chegar ao banheiro. Ou se disser que não quer ir e molhar a calça. É preciso paciência!

. Após as fraldas diurnas, tire a noturna. Evite dar líquidos ao pequeno perto da hora de dormir e leve-o ao banheiro logo antes de deitá-lo. É normal molhar a cama algumas vezes – diga “tudo bem” e continue incentivando.

. Durante o processo de aprendizagem é importante não voltar atrás. Uma vez que você retirou as fraldas, jamais retorne a elas.

. A escolinha ou creche pode ajudar no processo, pois é comum as crianças acabarem incentivando umas às outras.