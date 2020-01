Quando é a Black Friday 2019? A data está muito perto, pertíssima!

Tá chegando, pessoal! Tradicionalmente, a Black Friday, data conhecida pelas promoções absurdas (e algumas vezes enganosas!), acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Em 2019, o dia para separar os cartões de crédito e tirar o dinheiro do colchão será comemorado em 29 de novembro. Então, já vale marcar no calendário e se preparar para os descontos.

Criada nos Estados Unidos na década de 1960, a Black Friday chegou por aqui em 2010 e, desde então, só fez crescer. Para este ano, a expectativa é que o faturamento de lojas online seja acima de 3 bilhões de reais, um aumento de 18% em relação ao ano passado, como informa levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e pela consultoria Ebit/Nielsen. A galera está animada!

E os descontos não rolam somente no dia, não! Alguns e-commerces, como Amazon, Americanas, Submarino Viagens, e Magazine Luiza, de olho nesse público a fim de economizar já estão, desde o início do mês, fazendo uma espécie de esquenta com vários produtos em liquidação – e devem rolar mais ofertas alguns dias depois.

Como nem tudo o que reluz é ouro, na hora da compra, é importante usar ferramentas como Buscapé e Zoom para comparar preços e, para não cair em ciladas, evitar clicar em links estranhos e desconfiar de promoções absurdas em sites desconhecidos – vale até dar uma olhada nessa lista do Procon-SP de lojas para passar longe.