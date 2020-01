Quando é a Black Friday 2018?

Marque aí na sua agenda: 23 de novembro. Este é o dia da Black Friday 2018. Dia muito esperado para os consumidores que desejam garantir um bom preço, e para os vendedores que querem liquidar seus estoques também. Você que gosta de um desconto naquele produto que estava namorando há tempos, que está só de olho na oportunidade, seu momento chegou!

A Black Friday já era muito famosa nos Estados Unidos antes de vir pra cá. As pessoas aproveitam as ofertas para comprar, principalmente, artigos e presentes natalinos. Por lá o trânsito entope as ruas e o caos é instaurado nas cidades, já que muita gente não quer perder a chance de fazer uma compra barata.

Veja também







Aqui no Brasil, é esperado que os vendedores arrecadem uma boa quantia na Black Friday desse ano. A Associação Brasileira de Comercio Eletrônico (ABComm) calcula que haverá aumento de 16% no faturamento das vendas online entre 22 e 23 de novembro.

Muitas lojas já antecederam suas promoções para atrair os consumidores desde já. Magazine Luiza, Asus, Saraiva, Americanas, Avianca e Petz são exemplos de estabelecimentos que asseguram a queda do preço e aparecem na linha de vendedores empenhados para garantir uma boa Black Friday.