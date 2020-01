Propaganda com beijo lésbico faz com que Natura sofra ameaça de boicote

A Natura está divulgando uma linha nova de produtos faciais e para isso resolveu fazer uma campanha inclusiva. A marca chamou três casais de mulheres para integrar à propaganda e isso causou uma polêmica nas redes sociais.

O teaser foi divulgado ontem (13) e traz os casais Hadassa e Dayane, Nathalia e Beatriz e Gabi e Dominich. Com o tema “No amor cabem todas as cores”, a divulgação mostras as garotas se beijando e demonstrando afeto, o que aparentemente incomodou uma parcela dos internautas.

Na manhã desta terça-feira (14), a hashtag #BoicoteNatura estava em 1º lugar nos trending topics do Twitter. Mas se tinha gente chateada com a propaganda e pedindo boicote, também tinha muita gente defendendo a postura da empresa, de valorizar casais não-heterossexuais na campanha.

“NATURA faz propaganda que celebra TODAS AS FORMAS DE AMOR”

bolsominions: #BoicoteNatura. moral da história:

o amor incomoda demais aqueles que vivem de propagar o ódio.

RT pra propagar o amor! pic.twitter.com/4bDA9Gnf9R — Iuri K. (@cinefilo_K) May 14, 2019

Conte comigo pra tudo Natura 💜 #BoicoteNaturahttps://t.co/UFtzifdtxn — • Moge ll Mr. Lindo (@idknowjoon) May 14, 2019

23:59 Acessa o Xvideos categoria lésbicas

0:00 Vamos boicotar essa campanha imoral da Natura Tá fácil não, Brasil. — danilo lopes (@daniloevlopes84) May 14, 2019

O engraçado desse #BoicoteNatura é ver gente que nunca usou Natura e nem usaria dizendo que vai boicotar. Aproveita e boicota o Twitter tb more (onde vcs tão protestando com esse exército de robôs) que é a favor da diversidade! pic.twitter.com/C0ZTQ3W36p — Pedro HMC (@hmcpedro) May 14, 2019

23:59 – Eu não sou homofóbico 00:01 – Vamos boicotar a Natura porque ta fazendo comercial com beijo entre mulheres — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) May 14, 2019

Não é questão de lacrar e querer aparecer. É questão de mostrar que diversidade existe. Que existe mais coisa fora dessa bolha homofobica que as pessoas criam. Mostrar que ser homossexual, ser diferente, não é doença ! #BoicoteNatura — Fat Bottomed Girl (@mplac_) May 14, 2019

A Natura disse para a Veja que a marca reforça o apoio à causa LGBT e incentiva o orgulho de ser quem você quiser. “Isso está expresso em nossas crenças há mais de vinte anos, em nossas campanhas publicitárias, projetos patrocinados e em nosso corpo de colaboradores”.