Profissão: mãe de Colírio

Renan e Bibiane na festa do programa Colírios Capricho no último domingo (08/08)

Foto: Livia Aguiar – Capricho

Bibiane Grassi é mãe de 3 adolescentes. Estava acostumada com a rotina da família até que seu filho Renan Grassi virou uma celebridade na internet. No último domingo, ele ficou ainda mais famoso: venceu a final do programa Colírios Capricho na MTV. Na entrevista a seguir, Bibiane conta que cuidados toma para acompanhar o filho nesse momento empolgante e arriscado. E como aprendeu a promover seu filho usando o Twitter – @bibigrassi tem mais de 7 mil seguidores.

Como é a rotina de uma mãe de um garoto popular?



Uma loucura! Às vezes ele faz testes de comerciais por seis horas e faço questão de ficar com ele durante esse tempo. Quando ele sai para baladas, eu o levo até o lugar e volto para buscar. Na nossa relação não existe mentiras. Ele sabe que amizade verdadeira é só de pai e mãe.

Como a sua família se comporta em relação à fama repentina do Renan?



Tenho mais dois filhos e no começo achei que eles ficariam com ciúmes. Mas no fim os irmãos se uniram ainda mais por causa do programa Colírios Capricho na MTV e isso me fez muito feliz.

Como você cuida da formação psicológica do seu filho?

Ele está muito surpreso e quase não acredita em tudo o que está acontecendo. Sempre aconselho que seja simples e humilde com as pessoas. A fama não pode subir a cabeça. Nem vai fazer com que ele seja melhor do que ninguém. De ”aborrecente”, Renan tem se tornado um menino mais maduro.

Renan quando criança se diverte na piscina com a mãe Bibiane

Foto: Arquivo Pessoal

Você monitora a presença do seu filho nas redes sociais?



Sempre! O Renan chega da escola, descansa, estuda e só depois pode entrar na internet. Eu acompanho todas as redes sociais que ele tem acesso. E tenho até as senhas de email e MSN.

Que conselhos você dividiria com mães que estão sendo pegas de surpresa pelo sucesso de seus filhos e filhas na internet?



O mais importante é aproximar-se do seu filho e apoiá-lo para que ele se destaque. Já vi mães que nem entraram no twitter para seguir os filhos.

Quando você percebeu que seu filho era muito popular?



O sonho dele era ser jogador de futebol. Mas de repente, ele mergulhou nesse mundo e as coisas aconteceram muito rápido. Ele ficou popular no Twitter e no Orkut, e depois foi descoberto pela revista. Passou a trabalhar como promoter de festas e ganhou ainda mais popularidade. Fez com comerciais para algumas marcas e em maio deste ano fez um book em uma agência de modelos. Eu divulgo os trabalhos que o Renan faz através da internet.