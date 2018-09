Princesa diz ter tido joias roubadas em hotel de Paris

Uma princesa da Arábia Saudita denunciou um roubo de joias, estimadas em 800 mil euros, no célebre hotel Ritz de Paris, informaram nesta segunda-feira (10) veículos de imprensa locais. O roubo aconteceu na sexta-feira no quarto que era ocupado pela princesa no hotel, na praça Vendôme.

As joias estavam fora do cofre do quarto quando desapareceram, em um momento que a princesa não estava no local. O nome dela não foi divulgado. Não havia evidências de que alguém tenha forçado a porta do quarto, segundo os primeiros dados da investigação.

O Ritz de Paris está situado em uma área da cidade de grande presença de joalherias e de lojas de estilistas consagrados. Este roubo acontece três semanas depois que uma relojoaria foi assaltada na avenida Champs Élyseés.

Leia mais: Veja fotos do casamento de William Bonner

+ VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram