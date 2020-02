Primavera dentro de sua casa

As flores dão vida aos ambientes, mas

exigem cuidados

Foto: Dreamstime

Estampas floridas

Se você tem dificuldade em cultivar plantas dentro de casa, troque suas almofadas listradas ou lisas por modelos floridos. Você pode fazer o mesmo com a cúpula do abajur, as toalhas de mesa ou as cortinas.

Cores vivas

Se sua decoração inclui cores apagadas (cinza, preto, marrom), incremente o espaço com objetos de cores vivas. E tenha bom-senso para evitar excessos. Detalhes como pratos, copos ou enfeites bastam.

Natureza dentro de casa

Vasos floridos valem, mas evite usar flores artificiais. As naturais, plantadas em vasinhos, deixam a decoração mais leve. E combine a cor das flores com os objetos.