Primavera dentro de casa

Aposte em enxovais com estampas de flores delicadas e tons pastéis. Seu quarto vai ficar muito mais charmoso

Foto: Celia Weiss

Para entrar no clima da estação mais charmosa do ano, nada mais legal do que decorar o seu espaço com estampas de flores delicadas e coloridas. Escolha móveis e paredes com cores neutras e invista nas colchas e almofadas com estampas florais e divertidas. Se você optar por papel de parede estampado, prefira um enxoval com peças claras e sem detalhes para não poluir o ambiente. Em cima do criado-mudo, abuse de objetos delicados como livros, vasos com flores, velas perfumadas e abajour.

Cortina Zelda 2 peças (R$ 385), Porta-travesseiro Zelda (R$ 79,90), Capa para almofada Zelda (R$ 24), Colcha de casal Zelda (R$ 385), tudo Tok&Stok, tel. 0800 7010161

