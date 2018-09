Presentes para os padrinhos: opções de mimos para as pessoas especiais

Já pensou o que vai entregar aos seus padrinhos no dia do casamento? Opções de mimos não faltam! Para ajudar na seleção listamos algumas opções de kits versáteis que podem ser preparados de acordo com o gosto – e o orçamento – do casal. Inspire-se!

Caixas com doces ainda são as principais escolhas dos noivos. Além dos tradicionais bem-casados, outros doces podem ser alternativas saborosas, como brigadeiros gourmet, trufas e bombons recheados. Os kits podem se tornar ainda mais interessantes com garrafas de gin, champanhe, vinho ou licor.

Os casais mais tradicionais podem oferecer aos convidados kits clássicos com amêndoas. Peças decorativas e acessórios em prata complementam o toque de refinamento da lembrança.

Outra tendência entre as noivas é oferecer aos convidados acessórios personalizados. Podem ser joias ou semi-joias com gravações personalizadas, exclusivas para cada amigo. Este tipo de mimo não apenas encanta pela delicadeza, como também expressa o carinho do casal.

Depois de uma festa animada, o que os padrinhos mais vão querer é um bom banho relaxante. Pensando nisso, os kits de SPA sempre fazem sucesso entre os convidados. Além das tradicionais toalhas personalizadas, o kit pode conter também óleos e cremes hidratantes, máscaras faciais, sabonetes artesanais e outros produtinhos de beleza.