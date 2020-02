Posso levar meu cachorro comigo à praia?

Os cachorros podem ser levados à praia, mas só depois de uma visitinha ao veterinário

Foto: Getty Images

Se levar o seu cachorro ao litoral com você for mesmo algo necessário, você precisa ficar atenta a algumas dicas essenciais para a sua saúde e a do seu bicho. Os cães não podem frequentar a areia da praia, pois podem se contaminar ou contaminar pessoas e outros cães com ancilostomose, o famoso bicho geográfico.

Esse bichinho é um verme que pode fazer o ciclo na pele, causando coceira e irritação. Mas, sim, o cachorro pode ir ao litoral com você, desde que previamente protegido contra pulgas e carrapatos e também contra a dirofilariose, um verme transmitido por picada de pernilongos.

A larva da dirofilária fica na circulação sanguínea e instala-se nos pulmões e no coração. Após algum tempo, fica com 20 a 30 cm de comprimento, tornando muito difícil o tratamento.

O ideal mesmo é levar seu cachorro a um veterinário antes de pegar a estrada.

Quem deu as informações: Camila Guernelli, Veterinária