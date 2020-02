Porta-retratos da novela Ti-ti-ti na sua casa

Julinho, da Novela Ti-ti-ti, e o porta retratos múltiplo

Foto: Divulgação

Na casa de Julinho (André Arteche) e Osmar (Gustavo Leão), elementos étnicos e peças artesanais conviviam harmoniosamente com objetos arrojados como este porta-retratos especial, com espaço para várias fotos. Veja opções bem parecidas – e com preços acessíveis! – para você colocar na sua casa!

1. Vários tamanhos, da Rojemac no Magazine da Casa, R$ 68,90.

2. Para 11 fotos, da Leroy Merlin, R$ 112,95.

3. Idêntico ao da novela! Da Tok&Stok, R$ 69.

4. Horizontais e verticais, do Camicado, R$ 119,90

Preços pesquisados em Agosto de 2010.