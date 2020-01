Por que o Dia dos Namorados é comemorado mundialmente em 14 de fevereiro, no chamado Valentine’s Day? O nome remete a São Valentim e a palavra valentine, em inglês, hoje também é usada como sinônimo de namorado(a). E como foi que São Valentim tornou-se tão emblemático para os apaixonados? Existe muita história para responder a essa pergunta.

1. Você sabe quem é São Valentim?

Entre tantas suposições que justificam a comemoração desse dia, a mais difundida – principalmente do Hemisfério Norte – é história de São Valentim.

No século cinco, o imperador Cláudio II proibiu o casamento entre casais como uma forma de fazer com que homens não fossem distraídos e se dedicassem somente ao exército, rendendo mais.

O que o governante não esperava era que alguém se posicionasse contra essa ação e foi exatamente o que o padre Valentim fez. Como um grande apoiador do amor e do casamento – acreditava que era um plano divino para as pessoas -, ele começou a realizar cerimônias secretas.

Infelizmente, o padre foi descoberto e sentenciado à morte. Dentro da prisão, Valentim se apaixonou pela filha do carcereiro e quando chegou o dia de ser executado, a enviou uma carta assinada com “Seu Valentim”. Isso fez com que a data ficasse marcada pelo envio de bilhetes amorosos.

Ele foi morto em 14 de fevereiro, mas não há um consenso quanto ao ano em que isso aconteceu. Sabe-se que foi no final do século III.

O reconhecimento da figura religiosa como padroeiro dos namorados aconteceu quando o Papa Gelásio, cerca de dois séculos depois, definiu a data como o Dia de São Valentim, um grande símbolo do amor.

–

2. E no Brasil?

Mesmo que a data tenha raízes religiosas e o Brasil tenha diversos feriados e datas comemorativas de vertente católica, por aqui, o Dia dos Namorados não é comemorado em fevereiro, mas em 12 de junho.

Essa mudança foi feita especialmente por razões econômicas. Em 1948, a antiga rede de lojas Clipper percebeu que o mês de junho era marcado por uma queda brusca dos lucros, pois não havia nenhuma data comemorativa nesse intervalo de tempo.

Para reverter essa situação, o publicitário João Dória foi contratado. Ele adaptou o Dia de São Valentim para o Brasil, escolhendo 12 de junho para comemorar a data, já que é um dia anterior ao de Santo Antônio, conhecido por aqui como o santo casamenteiro e a esperança para os solteiros.