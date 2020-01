Por que comemora-se o Dia da Família em 15 de maio?

O Dia Internacional da Família é celebrado todos os anos em 15 de maio. Essa data foi instituída em 1993 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e passou a entrar em vigor no ano seguinte.

Essa comemoração foi criada para reafirmar a importância do núcleo familiar na formação dos indivíduos. Com o passar dos anos, também passou a chamar a atenção da sociedade para algo muito importante: há diversos tipos de configurações familiares e todos merecem ser respeitados. A valorização dos laços de afeto está sempre presente na celebração do Dia Internacional da Família.

A ONU também se preocupa em dar visibilidade a problemas que afetam a sociedade, frisando que a família é a base de tudo e que essas pautas devem ser tratadas sob uma perspectiva humana.

Em 2019, o tema do Dia Internacional da Família é “Família e Ações Climáticas: Foco no SDG 13”. SDG é a sigla de Sustainable Development Goals (Metas para o Desenvolvimento Sustentável). Trata-se de 17 metas lançadas pela ONU para mobilizar a sociedade em torno do desenvolvimento sustentável. A de número 13 diz respeito ao combate do aquecimento global.

Aqui no Brasil também existe o Dia Nacional da Família, que é celebrado em 8 de dezembro.