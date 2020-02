Plantas no inverno, atenção redobrada!

Azaleia: exibem flores lindas no tons roxo, lilás e branco

Foto: Dreamstime

Já ouviu falar em plantas que adormecem? Por incrível que pareça, é isso que acontece com os jardins durante os meses de junho, julho e agosto, no Sul e no Sudeste do país.

É nessa época que as plantas se preparam para florescer com força na estação seguinte. A energia acumulada durante o frio gera botões maravilhosos.

Por outro lado, algumas espécies atingem o esplendor justamente no tempo gelado. Por isso, vale a pena saber como podar, adubar e proteger cada planta durante essa estação e garantir um jardim florido na primavera.

Rega na medida certa



No Sul e no Sudeste, o inverno é tempo de seca. Mesmo com menos chuva, mantenha o ritmo das regas. Com o frio, a água demora a evaporar. Frio e água em excesso são a combinação ideal para o surgimento de fungos que apodrecem as raízes.

É tempo de semear



Mudanças no jardim devem ser feitas no inverno. Retire as plantas antigas com a raíz e remexa o solo para arejá-lo. Semeie as novas espécies e cubra com uma camada de pelo menos 3 cm de terra. Caso opte por mudas, cubra-as à noite para que não sofram com o frio.