Pesquisa mostra dificuldade da inclusão feminina no mercado de trabalho

Em um encontro promovido pelo Women 20 Argentina (W20), o Instituto Locomotiva apresentou na segunda-feira (11) um panorama da inclusão feminina brasileira no mercado de trabalho, considerando renda, participação em empregos formais e dedicação a tarefas domésticas e cuidados com filhos.

Somos hoje cerca de 107 milhões de mulheres no Brasil, número este que equivale a duas vezes a população da Espanha. Não à toa, impulsionamos as principais transformações dos últimos tempos e já chefiamos mais de 29 milhões de lares brasileiros, além de ter ampliado significativamente a participação no mercado formal de trabalho nas últimas duas décadas. O cenário, porém, está longe de ser animador.

A apresentação desses números foi conduzida por Renato Meirelles, presidente do Locomotiva, que em uma análise considerando sua própria condição como homem branco, com curso superior e mais de 40 anos de idade, mostrou que uma mulher com o mesmo perfil ganharia 24% a menos que ele. Considerando uma mulher negra com as mesmas características, a defasagem é ainda maior: sua remuneração seria 63% menor que a de um homem como Renato.

Não bastasse ganhar menos, precisamos nos dividir mais entre a vida profissional e pessoal. Enquanto os homens dedicam em média apenas 21% do seu tempo à família, o percentual entre mulheres é de 47%. As horas dedicadas a tarefas domésticas ou cuidados com terceiros (filhos, por exemplo) também são bastante díspares. Mulheres gastam pelo menos 92 horas em afazeres desta natureza, quando para homens a média é de 47 horas.

Ainda conforme a pesquisa, se o trabalho doméstico fosse remunerado considerando a média de salários do mercado de trabalho, as mulheres poderiam ganhar mais de R$ 1 trilhão por ano. “Este é um montante impressionante, considerando que é superior ao que a maioria dos estados brasileiros consomem e que a maioria das empresas faturam no Brasil”, enfatizou Renato.

Maternidade X trabalho

A maternidade ainda se constitui em uma barreira para a mulher que quer voltar ao mercado de trabalho. Aproximadamente 18% delas assumem que não ter com quem deixar o filho é o principal motivo para não estarem trabalhando. Entre os homens que não estão trabalhando, esta preocupação inexiste.



Dos entrevistados, 31 milhões de homens acham que é justo que mulheres assumam menos cargos de chefia, já que podem engravidar e sair de licença-maternidade.

Leia mais: 5 conselhos de CEOs para você aplicar na sua carreira