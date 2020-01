Pela primeira vez, Rafa Justus aparece segurando a irmã recém-nascida

Na última sexta-feira (12), Ticiane Pinheiro deu à luz primeira filha com o jornalista César Tralli, com quem está casada desde dezembro de 2017. Entre alguns cliques compartilhados pela mamãe e familiares, a primogênita Rafaella Justus, fruto do relacionamento da apresentadora com Roberto Justus, apareceu segurando a irmã recém-nascida, Manuella.

A foto foi postada no Instagram da mãe de Ticiane e avó das duas pequenas, Helô Pinheiro. Ela também aparece na imagem, junto com uma prima das baixinhas. “Minhas lindas netinhas brincando com a boneca Manu. Faltou a Bruna Pinheiro neste momento especial”, escreveu a matriarca na legenda, marcando também o Instagram da outra neta, Lolle Pinheiro.

O relacionamento de Rafinha com Manuella começou ainda na barriga de Ticiane. Em um vídeo divulgado no YouTube da apresentadora em fevereiro, ela revelou que foi a primogênita quem escolheu o nome da pequena. “Combina comigo e eu amo muito. Sempre quis ter uma irmã”, declarou a baixinha.

Para quem não sabe, Manuella é de origem hebraica e significa “Deus está conosco”, como define o site Bebê.