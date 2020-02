Passo a passo: como fazer uma composteira em casa

Você já ouviu falar em vermicompostagem? É a transformação dos restos da sua cozinha em adubo realizada por minhocas – não precisa ter nojo nem medo, afinal, elas não mordem! A prática permite, além de “reciclar” o lixo orgânico, encher a casa de vasos coloridos e preparar almoços e jantares com ervas, verduras e legumes mais gostosos. Tudo isso em espaços pequenos e sem insetos nem odor forte! Acredita?

“O equilíbrio entre materiais úmidos e secos garante uma boa decomposição, mantendo moscas, baratas e ratos a distância. Ao abrir a tampa para abastecer o minhocário, você ainda sentirá aquele cheiro gostoso de terra molhada”, garante Juliana Valentini, dona do blog De Verde Casa. Saiba como fazer a composteira ideal em casa.

Passo a passo

4. Empilhe as três caixas e tampe. A vasilha furada deve ficar em cima, a cheia no meio e a sem furos embaixo, para armazenar o chorume gerado durante a compostagem. Como esse líquido é rico em nutrientes, também serve para adubar as plantas. Basta usar na rega ou borrifá-lo sobre as folhas a cada 20 dias.

3. Em uma das caixas furadas, coloque um pouco de terra e as minhocas (cerca de meio litro), e enterre o material orgânico (úmido) misturado com o dobro de material seco. Quanto mais picadinho, mais rápido o húmus ficará pronto.

2. Com a furadeira, fure o fundo de duas caixas com buraquinhos de aproximadamente meio centímetro de diâmetro.

1. Compre três caixas de plástico empilháveis com tampa, respeitando os seguintes tamanhos: 30 x 40 x 15 cm de altura para famílias com até duas pessoas. / 45 x 60 x 30 cm de altura para famílias com até cinco pessoas.Na foto, Composteira Doméstica, da Morada da Floresta , R$ 242*

6. Quando a caixa do meio se encher completamente, passe-a para cima e coloque a que estava em cima no meio. As minhocas ficarão no andar superior, trabalhando para produzir o húmus, enquanto você torna a despejar o lixo orgânico na caixa vazia. E o chorume escorrerá nela, deixando o adubo da caixa de cima sequinho. As minhocas passarão pra baixo. Após 50 dias, tudo terá virado adubo.

Sua composteira está pronta. Ah! as minhocas certamente têm mais medo de você do que você delas. E não sairão da caixa para dar uma voltinha pela sua casa. Na maioria das vezes, aliás, você nem as verá, já que elas não gostam de luz e tendem a se esconder quando a tampa da composteira é aberta. A composteira é bem mais limpa do que você imagina. E últil!