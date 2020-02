Passeios, hotéis e restaurantes para conhecer em Fernando de Noronha

Morro dois Irmãos, em Fernando de Noronha

Foto: SETUR-PE/Divulgacao



O arquipélago de Fernando de Noronha, composto por 21 ilhas, possui algumas das praias mais bonitas do Brasil, além de pontos de mergulho. Apenas 450 visitantes podem desembarcar na ilha por dia – e pagando uma Taxa de Preservação Ambiental diária. O fator econômico, aliás, deve ser levado em conta na hora de realizar o sonho de viagem: hospedagens e refeições não são baratas, e tudo ganha um inflacionado “preço ilha”. Em se tratando de Noronha, no entanto, qualquer esforço vale a viagem.

Onde ficar

Pousada Algas Marinhas

O casal de proprietários cuida pessoalmente de todos os detalhes – não é à toa que os quartos são novinhos e bem-montados. Tel. 0XX81 3619-1341

Pousada Monsieur Rocha

Os donos investiram nos últimos anos, não só ampliando a pousada como também renovando os quartos. Na frente da casa, uma varanda com redes permitea rua. Tel. 0XX81 3619-1227

Pousada Raio de Sol

A conservação dos ambientes surpreende para os padrões das hospedagens de Noronha, e as acomodações, sempre limpas, contam com bons equipamentos. Tel. 0XX81 3619-1613

Onde comer

Tricolor

Al. das Cazajeiras (Vila dos Três Paus), 0XX81 3619-1479. 2ª/3ª e 5ª/dom 12h30/16h30, 19h/22h. Pescados. Bem simples, com mesas e cadeiras de plástico e TV no pequeno salão. Frutos do mar são servidos em moquecas e na mariscada. Os pratos atendem até três pessoas.

Flamboyant

Bosque Flamboyant (Vila dos Remédios), 0XX81 3619-1510. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. 12h/16h. Variada/bufê. O bufê, cobrado por peso, tem saladas e cerca de 12 pratos quentes. Entre as principais receitas, moqueca, bobó e escondidinho, além de pratos com frango e massas.

Na Moita

BR-363/ R. D. Juquinha (Vila do Trinta), 1 km, 0XX81 3619-1914. 2ª/4ª e 6ª/dom 19h/23h. Pizza. Em área aberta, tem mesinhas de ferro iluminadas por velas. Os 25 tipos de pizza, preparados em forno a gás, não fogem muito das opções tradicionais e levam molho preparado com tomate pelado italiano.

do Biu

Al. do Pau D’arco, qd. J, lt. 10 (Floresta Nova), 0XX81 3619-0099. Cc: D, M, V; Cd: V. 12h/14h30 e 18h30/21h. Variada/bufê. Funciona com mesas simples em uma varanda coberta por lona. A casa monta bufê caseiro de preço fixo com boa variedade de pratos – as sobremesas estão incluídas. Há sempre receitas com peixe, carne ou frango, que, no jantar, ganham o reforço de sopa, lasanha e pizza.

O que fazer

Vila dos Remédios

É o principal núcleo urbano da ilha e concentra alguns serviços como correio, lojinhas de conveniência, farmácia e a única agência bancária de Noronha, do Santander. Nesse centrinho com ruas de pedra estão a pequena Igreja de Nossa Senhora dos Remédios (1772), as ruínas do forte de mesmo nome (século 18), o Memorial Noronhense (fechado por tempo indeterminado) e o Palácio São Miguel (1948), sede administrativa. A vila também é ponto de partida para conhecer as praias do Cachorro, do Meio e Conceição. A agência Atalaia (0XX81 3619-1328) faz tour guiado de três horas pelos principais pontos históricos e praias.

Projeto Tamar

À noite, as disputadas palestras viram ponto de encontro – a programação é diária, sempre a partir das 21h (chegue cedo para garantir um lugar sentado), e os temas variam de tubarões a golfinhos – rotadores. Aqui também funciona um café, uma loja com produtos da grife Tamar (9h/22h) e um pequeno museu com réplicas de tartarugas. O Projeto realiza aberturas de ninhos em algumas praias da ilha de março a julho – ligue antes para saber a programação. Al. do Boldró (Boldró), 0XX11 3619-1174.

Passeio de barco

Conforme a embarcação deixa o Porto de Santo Antônio para trás, os olhos dos passageiros varrem o mar à procura de golfinhos. Eles costumam aparecer nas proximidades das chamadas ilhas secundárias, ao norte do arquipélago. O passeio costeia o Mar de Dentro e segue até a Ponta da Sapata, no extremo sul da ilha. Na volta, há mergulho livre na Baía do Sancho (alugue máscara e snorkel no Porto) e parada em frente ao Urro do Leão – o movimento da água na cavidade do paredão produz um som semelhante ao do animal. O roteiro, com início às 8h e às 13h, dura em média três horas.

Ilhatur

Veículos 4×4 percorrem as praias mais famosas, algumas piscinas naturais (alugue máscara e snorkel) e os mirantes da Caieira e do Boldró, de onde se vê, no fim do roteiro, o pôr do sol. É a maneira mais rápida de conhecer a ilha. O passeio dura um dia inteiro e pode ser feito em bugues (Nortax, 0XX81 3619-1314) e Land Rovers ou caminhonetes (em agências como a Atalaia, 0XX81 3619-1328).

Baía dos Golfinhos

Um paredão de 55 m de altura serve de mirante para observação dos golfinhos-rotadores, que giram sobre o próprio eixo durante os saltos. O melhor período para vê-los é entre 6h e 7h30, quando os animais entram na baía para descansar e se reproduzir. Biólogos ficam de plantão no local para a contagem dos golfinhos, e aproveitam para tirar dúvidas e emprestar binóculos aos visitantes (mais informações na sede do Projeto Golfinho-Rotador, 3619-1295). A agência Atalaia (0XX81 3619-1328) organiza passeios.

Prancha submarina

A 5 km/h, você é rebocado na água segurando uma prancha ligada ao barco por uma corda – o que dá liberdade de imersão e movimento. O uso de máscara e snorkel permite a observação de uma ampla área no fundo do mar, com naufrágio e concentração de vida marinha. Dura 50 minutos (inclui equipamentos e traslados). Atalaia, 0XX91 3619-1328.

Praias

A maior parte das praias – incluindo as cinco-estrelas Baía do Sancho, Baía dos Porcos e do Leão – é deserta. As mais próximas da Vila dos Remédios têm um pouco mais de movimento: nas praias do Cachorro e da Conceição, por exemplo, turistas costumam fincar o guarda-sol para passar o dia. Vale lembrar que a ilha tem duas costas: o Mar de Fora, voltado para o sul, e o Mar de Dentro, para o norte. Neste último, as águas são mais calmas e recomendadas para banho.



O mergulho é uma das principais atrações de Fernando de Noronha

Foto: Divulgacao



Mergulho

Noronha é o melhor ponto de mergulho do Brasil, com águas transparentes e temperatura média de 27°C. Você nada ao lado de tartarugas, moreias, arraias e peixes. Os mergulhos autônomos acontecem nas chamadas ilhas secundárias. Para iniciantes, o batismo inclui instrutor, traslados, roupas e equipamentos. Credenciados podem mergulhar em mais de 20 pontos. Águas Claras, 0XX81 3619-1225; Atlantis, 0XX81 3619-1371; Noronha Divers, 0XX81 3619-1112.