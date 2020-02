Participe da Revista Máxima

Participe: você pode passar por uma

transformação e aparecer na Máxima

Foto: Getty Images

A Revista Máxima, lançamento da Editora Abril que valoriza o bem-estar e os momentos de felicidade da mulher, quer saber o que faz suas leitores felizes. São os filhos e sobrinhos que trazem alegria para o dia a dia? São os animais de estimação que alegram a casa? Se sim, queremos uma foto bem fofa com as crianças ou com os animais para a redação, que poderá ser publicada na revista. Para tanto, inscreva-se no Clube da Máxima. Inclua as fotos no seu álbum e, depois, deixe um recadinho no perfil da Lady Máxima.

Mas não é só! Você também pode aparecer na Revista Máxima como uma verdadeira deusa. Quer passar por uma transformação, ganhar uma sessão de maquiagem e cabeleireiro e, de quebra, bancar a modelo e participar de uma bateria de fotos? É só contar em qual situação gostaria de arrasar – pode ser um casamento, um jantar com amigos, um primeiro encontro… – e cruzar os dedos. Você corre o risco de ser selecionada para participar da transformação e ter seu dia de rainha. O procedimento é parecido: inscreva-se no Clube da Máxima e faça seu cadastro no formulário disponível por lá. Ah! Só serão considerados na seleção os perfis com fotos, ok?

A participação da leitora na Revista Máxima não acaba aqui. Você tem uma história de vida linda, que vai servir de inspiração para muita gente? Compartilhe! Seu relato pode ser destaque em uma das edições mensais. Está tudo lá, no Clube da Máxima!

E mais: você tem uma dica incrível para facilitar o dia a dia de qualquer mulher? Deixe todo mundo saber disso! Vale sugestão para casa, cozinha, beleza, saúde… Qualquer dica ou truque para deixar seu cotidiano melhor. Todos os temas estão no Clube da Máxima, onde você pode compartilhar sua sugestão e, de quebra, ser selecionada e para as páginas da revista impressa.

A primeira edição da Revista Máxima chega às bancas de todo o País no dia 27 de maio. Com tiragem inicial de 180 mil exemplares, a Máxima terá um preço bem especial: R$ 4,50.