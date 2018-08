Participante do “MasterChef” já cozinhou para Kate Middleton

Alessandro, um dos participantes da atual temporada do “MasterChef Profissionais”, contou no programa desta terça-feira (28) que já cozinhou para a duquesa Kate Middleton em Londres.

De acordo com o cozinheiro, Kate, inclusive, falou rapidamente com ele. “Ela passou do meu lado com o George no colo e o sapatinho dele caiu. Eu peguei, entreguei pra ela e Kate agradeceu.”

Na atual fase do programa, os cozinheiros ainda estão disputando para saber quem realmente entra no “MasterChef”. As disputas são entre dois ou três competidores.