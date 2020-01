Para Titi, Gio Ewbank explica de forma marcante o que é o Dia da Mulher

View this post on Instagram

Filha, hoje é o nosso dia. Não é dia de festa ou de presentes, mas uma data em que lutamos e celebramos ser quem somos. Mesmo tão pequena, você já deve ter percebido o gigantesco poder que carrega. Nós temos essa incrível capacidade de nos reinventar, superar e vencer as adversidades. Filha, você pode TUDO! Nunca deixe alguém tentar te convencer do contrário. E caso um dia alguém tente fazer você acreditar que o mundo não foi feito pra nós, que somos menores, lembre-se daquela nossa força. Nós somos milhares, milhões, bilhões de mulheres. Estamos reconstruindo esse mundo, mais justo e com espaço para todas e todos. É uma longa jornada, iniciada por aquelas que vieram antes de nós, e que seguiremos pavimentando para as próximas gerações. Estamos aqui, potencializando transformações. E seguiremos revolucionando o mundo com a arma mais poderosa que temos: o amor. Sejamos amor, minha menina. Espalhemos amor. Somos capazes do impossível e pelo amor venceremos. Sempre! Nós e todas aquelas que hoje lutam o #8M e os outros 364 dias do ano.❤️ #maisjuntasquenunca