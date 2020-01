Os melhores aplicativos para a criação de GIFs

Expressar emoções por meio de GIFs é uma das melhores coisas que a internet foi capaz de criar (desculpe, emojis). E não tem jeito: essas imagens em movimento tomaram conta da rede mundial de computadores, dos celulares e da cultura pop, não é mesmo, Gretchen?

Leia Mais: Conheça o significado por trás do nome destas marcas de beleza

Aparentemente difíceis de serem criados, com os aplicativos certos, fazer GIFs se torna a coisa mais fácil – e divertida – do mundo.

Abaixo (depois do GIF), a gente separou os melhores!

.

1. Phhhoto

Quase como uma rede social (precisa ter username e cadastrar o número de celular) na qual é possível adicionar amigos, o Phhhoto é relativamente fácil e divertido de usar. Muito mais do que GIFs, a proposta do app é a mesma do Boomerang: a criação de vídeos em looping. A diferença para o concorrente é a possibilidade de usar uns filtros bem maneiros e o recurso WOW, uma aba do aplicativo dedicada a mostrar as imagens mais incríveis criadas por usuários ao redor do globo. Disponível para iOS e Android.

2. Gifx

O Gifx é estranho. Na real, o que gostaríamos de dizer é que é um app muito louco. Com uma variedade gigante de opções, ele permite ao usuário mesclar as próprias fotos com os gifs e filtros psicodélicos presentes no aplicativo (alguns deles, infelizmente, pagos). É perfeito para quem quer colocar a criatividade para fora e, principalmente, para quem tem tempo de explorar tudo o que é oferecido. Fãs do Tumblr e do movimento artístico Vaporwave vão pirar.

3. GIPHY Cam

O GIPHY já era uma das melhores bibliotecas de GIFs da internet, com o lançamento do aplicativo GIPHY Cam, disponível para iOS e Android, só fez aumentar o amor dos usuários pela plataforma. De todos os apps é o mais completo, divertido, além de bem simples de usar. Você pode criar imagens em movimento curtas e longas, acrescentar filtros engraçadões e uma infinidade de efeitos. Não é tão moderno quanto o Gifx, por exemplo, mas é certeza de muita diversão.

4. Boomerang

O aplicativo do Instagram para a criação de vídeos em looping. Sem muitos segredos ou dificuldades, o Boomerang é a melhor opção para quem não quer saber de firulas: é só apontar a câmera, dizer “top” e compartilhar no Facebook e Insta.

5. DSCO Cam

É a resposta hipster para os GIFs. Criado pelo popular editor de imagens VSCO Cam, o DSCO Cam traz todos os filtros pelos quais o aplicativo-mãe ficou famoso: M5, A6, B1 e HB2. E fica só nisso, viu? O maior ponto positivo mesmo fica por conta da usabilidade e interface clean. Disponível apenas para iOS.