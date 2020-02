Organização de fotos

Evite agrupar porta-retratos! Prefira

espalhá-los pelos vários cômodos

da casa

Foto: Getty Images

As fotos devem valorizar a decoração – e não arruiná-la. Veja três ideias para acertar:

Pendure as fotos

Compre uma lousa para criança e cole uma placa de cortiça no lugar do fundo verde. Fixe suas fotos com alfinetes. Se o ambiente for sofisticado, reúna várias e mande fazer uma única moldura com vidro.

Use porta-retratos

Agrupe-os pelas cores ou materiais e coloque-os em vários ambientes da casa. Evite misturá-los sobre um mesmo móvel: é melhor espalhá-los pelo lar.

Guarde bem os álbuns

Compre álbuns grandes, com capacidade para 300 ou 400 fotos. Com isso, você elimina aquele monte de álbuns pequenininhos. Se preferir, separe as fotos por época, para ficar mais fácil localizá-las.