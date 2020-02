Operárias de Guerra

Texto

Foto: Reprodução

Nesse clima da semana da mulher a sugestão é sobre uma exposição super bacana com fotos inéditas de mulheres trabalhando na Segunda Guerra Mudial, entre os anos de 1942 e 1945.

A mostra vem do acervo da Biblioteca do Congresso Americano e é a primeira vez que é exibida no Brasil.

As fotos retratam mulheres norte americanas trabalhando na linha de produção da indústria bélica e deveriam servir de incentivo para outras mulheres também trabalharem nas indústrias.

Operárias da Guerra – Razões e encenações

Rua Faisao, 75, Vila Madalena.

Data: 05/03 a 12/05

Segundas, Terças, Quartas, Quintas e Sextas das 10:00 às 18:00

Tel. 3473-5412

Corra, LOLA, Corra