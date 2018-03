O que gravar na aliança de casamento? Ideias criativas pra inovar

Usadas como símbolo máximo de uma união, as alianças são mais do que simples acessórios dos noivos. A tradição não tem início datado, mas é certo que já dura milhares de anos. Sabe-se que os antigos faraós já usavam a aliança como um símbolo de união para a eternidade e como promessa pública de compromisso.

A maioria esmagadora dos casais opta por incluir uma gravação no interior do anel. A opção mais clássica é escrever o nome do cônjuge ou a inicial, seguido da data do casamento. No entanto, frases em português ou em outras línguas, símbolos e até siglas são boas opções para fugir das gravações tradicionais.

O texto precisa ser curto para que fique legível no interior dos aneis – em geral as joalherias recomendam que a gravação possua no máximo 15 caracteres.

Para os casais mais clássicos, Marcia Possik e Giuliana Cohen, que comandam a Marriages – Organização de Casamentos e Comemorações Especiais, ressaltam que o formato tradicional (com nomes e datas) nunca sai de moda, mas pode ser personalizado se o joalheiro fizer a gravação usando a grafia do casal.

Já para quem pretende inovar na gravação, a designer de joias Karol Gratz lembra que a gravação deve ser uma mensagem simples, mas significativa para o casal. Pode ser uma palavra que represente um segredo ou ainda um apelido carinhoso. A designer listou suas sugestões preferidas:

– Desde (ano do início de relacionamento), para sempre…

– Nunca sozinha/nunca sozinho

– Sempre dele/sempre dela

– De (nome da esposa/marido) serei para sempre

– Aqui existe amor

– More than words

Mais algumas opções para te inspirar:

Frases românticas

– Eternamente seu

– Encontrei o amor

– Envelhecerei contigo

– Para sempre

– Eu prometo

– Até a morte

– Você é minha casa

-Por toda vida

– Sigamos então, tu e eu (de “A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock”, de TS Eliot)

– Happy ever after (felizes para sempre)

– Crazy for you (louco por você )

Bem-humoradas

– Coloque-o novamente

– Valeu a pena esperar

Frases que começam em um aliança e continuam na outra

– Em seus braços / eu vou viver

– Eu sei que vou te amar / por toda a minha vida

– Para sempre / e sempre